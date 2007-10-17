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Кросби забил 450-й гол в НХЛ, набрав 2 очка в 4-м матче подряд

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2 ОТ) и был признан второй звездой.

Канадец набрал 2 очка в четвертой игре подряд.

Всего в 7 матчах сезона на счету Кросби 12 (4+8) баллов. Он набирал очки во всех 7 играх.

Заброшенная шайба стала для него 450-й за карьеру в НХЛ. Всего в его активе стало 1228 (450+778) очков в 950 матчах. 

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