Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 78 матчей

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не набрал очков в матче с (6:3).

Всего он провел на льду 9 минут 19 секунд (0:18 – в меньшинстве, полезность «+1»), нанес один бросок по воротам и получил 5 минут штрафа.

В 5 играх нынешнего сезона на счету россиянина одна результативная передача.

Напомним, что в 57 матчах прошлого сезона в составе «Далласа» он не забросил ни одной шайбы. Таким образом, с учетом сезона-2015/16, его безголевая серия в продлилась до 78 игр.

Подробнее со статистикой хоккеиста можно ознакомиться здесь.

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