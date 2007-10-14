Паскаль, Лехтонен и Бакош – лучшие игроки недели в КХЛ. Мисюль – лучший новичок

назвала лучших игроков прошедшей недели на основании статистических данных в четырех номинациях.

Эдвард Паскаль из стал лучшим вратарем. Он одержал две гостевые победы, отразив 98,39% бросков. Шатаут в игре против «Сибири» (2:0) стал для него первым в КХЛ. Безголевая серия Паскаля продолжается и составляет 85 минут 11 секунд.

Лучшим защитником признан Микко Лехтонен из . Он забросил две шайбы в трех играх, включая победный гол в матче против «Сочи» (3:2 ОТ). На счету финского защитника также победный буллит в игре с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б). Лехтонен не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», на его счету также 9 бросков по воротам.

Форвард Мартин Бакош назван лучшим нападающим. Хоккеист набрал 5 (3+2) очков в трех матчах. Он забивал голы в каждой игре команды, его шайба в ворота «Нефтехимика» (2:0) стала победной. Бакош не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Лучшим новичком признан защитник Даниил Мисюль. В игре против «Куньлуня» (6:3) 18-летний хоккеист забросил победную шайбу. Он проводил на льду в среднем 10 минут 06 секунд, отметившись тремя силовыми приемами и двумя блокированными бросками.