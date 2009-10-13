КХЛ может провести матч на открытом воздухе в горах Казахстана

рассматривает возможность проведения матча на открытом воздухе в Казахстане.

Ориентировочная дата мероприятия – ноябрь 2020 года.

Представили лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс «Медео», когда приезжали в Алма-Ату на вынесенные игры . Одобрение от городских властей уже получено.

Объект расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря и находится недалеко от Алма-Аты. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к Зимним Азиатским играм.

Вместимость арены – 8100 человек. Планируется увеличение мест под хоккейный матч.

17 и 20 сентября «Барыс» провел в Алма-Ате матчи чемпионата КХЛ против «Спартака» и «Трактора». Обе встречи собрали аншлаг – 12 тысяч зрителей.