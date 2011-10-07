Капризов о Загитовой: «Мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную»

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в интервью рассказал о своих отношениях с фигуристкой .

– После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в инстаграме.

– Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.

– Общаетесь?

– Да, бывает.

– На хоккей ее зовете?

– Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.

– За фигурным катанием следите?

– Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.

– В битве Медведевой и Загитовой за кого?

– Ну, за Алину, я ее все-таки лично знаю, – сказал Капризов.

Капризов о том, встречается ли он с Загитовой: «Что за бред? Людям делать нечего – вот и написывают»