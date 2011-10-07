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Капризов о Загитовой: «Мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею светская хроника светская хроника КХЛ женское катание Евгения Медведева Кирилл Капризов Алина Загитова Хоккей

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в интервью рассказал о своих отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой.

 – После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в инстаграме.

 – Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.

 – Общаетесь?

 – Да, бывает.

 – На хоккей ее зовете?

 – Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.

 – За фигурным катанием следите?

 – Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.

 – В битве Медведевой и Загитовой за кого?

 – Ну, за Алину, я ее все-таки лично знаю, – сказал Капризов.

Капризов о том, встречается ли он с Загитовой: «Что за бред? Людям делать нечего – вот и написывают»

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