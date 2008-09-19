Валуев о дисквалификации Кузнецова: «Ну что такое три матча? Наказание несоразмерно преступлению»

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал трехматчевую дисквалификацию нападающего Евгения Кузнецова в НХЛ.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала игрока сборной России на четыре года за употребление кокаина.

«Хороший парень – это не профессия, но я уверен, что хорошим парнем он быть не перестал. Допинг-тесты выявляют малейшее нахождение запрещенных веществ. В данном случае тест выявил нахождение кокаина, что повергло многих болельщиков в шок.

Правила НХЛ позволили дисквалифицировать Евгения лишь на три матча. А я бы все-таки добавил на примере международной федерации. Невозможно и недопустимо ни принимать наркотики, ни бить никого стульями… Наказание для Кузнецова более чем лояльно. Мне понравилось бы, если бы его дисквалифицировали на большее количество игр.

Такого не должно быть в исполнении известных людей. Это должно не только порицаться в обществе, должны быть реальные последствия, которые будут больно бить по тому, кто это все совершает. В данном случае Кузнецов отделался легким испугом. Ну что такое пропущенные три матча? По большому счету, это ни о чем. Наказание несоразмерно преступлению, а принятие наркотиков – это преступление, тем более в спортивном мире», – сказал Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

Раньше в НХЛ жестко наказывали за наркотики. Кузнецов легко отделался