Поздняков о дисквалификации Кузнецова: «Отряд не заметит потери бойца»

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

«Это скорее потеря не для команды, а репутационная потеря для прекрасного вида спорта.

Такие истории скорее не о допинге, потому что, с моей точки зрения, использование вещества, которое было найдено у хоккеиста, не способствует росту спортивных результатов. Это вопрос этики, морали.

Кузнецов грубо нарушил [правила], поэтому это репутационные потери для вида спорта. Но я уверен, что скамейка запасных у нашей хоккейной команды достаточно большая, и отряд не заметит потери бойца.

Я думаю, что смысла ходатайствовать [о сокращении срока дисквалификации] в текущих условиях нет», – сказал Поздняков.

Кокаин из организма выводится быстро. Кузнецов употреблял его либо во время ЧМ, либо перед стартом