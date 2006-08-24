Роман Ротенберг: «СКА – самый успешный клуб в Европе, у нас 5 млн болельщиков по всей России»

Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг выступил с речью на презентации питерского клуба.

«Главный актив СКА – болельщики, которых у нас уже 2 миллиона, и всего 5 миллионов по всей России. По числу зрителей мы стали лучшим клубом , а коммерческие доходы достигли одного миллиарда рублей – это самый успешный клуб в Европе на сегодняшний день.

Мы уже пять лет подряд завоевывали медали КХЛ, дважды брали Кубок Гагарина. Это самый стабильный клуб. Наш тренерский штаб и игроки сделают все для победы в каждом матче. Мы будем играть на новой площадке – 60 на 26 метров, уверены, что это пойдет на пользу развитию нашего хоккея.

Увеличиваем представительство СКА в сборных – в прошлом году играло 56 человек. Верим, что они продолжат прогрессировать», – сказал Ротенберг.