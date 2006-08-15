Худобин о пожарах в Сибири: «Ощущение, что под кровать положили три полена и они тлеют. Все очень плохо»

Вратарь Антон Худобин рассказал о ситуации с лесными пожарами в Сибири.

– Вы на три дня прилетели из Красноярска в Москву (разговор происходил в начале августа – прим. Sports.ru). Расскажите, что у вас там происходит с пожарами?

– Все очень плохо. Большие пожары, дышать нечем. Слава богу, на этой неделе мы наконец-то увидели небо. Я не преувеличиваю!

Несколько недель назад, когда все началось, мы воспринимали это так: «Наверное, где-то что-то загорелось. Какая-то роза ветров… Ну ладно, дождемся дождей».

Шли дни. Это не так сильно было заметно в городе, где большое движение и гарь развеивается. Но у меня родители живут за городом. Приезжаешь к ним, хочешь спать на свежем воздухе. А не можешь открыть окно. Такое ощущение, что тебе под кровать положили три полена и они тлеют.

Голова наутро болит от такого запаха. Просыпаешься с красными глазами. Все очень печально.

– Верить ли тем людям, которые говорят: это обычные пожары для Сибири, так бывает каждый год?

– Я живу пять лет в Красноярске, но такого не замечал. Так долго, в таких масштабах — этого не было.

Я сделал пост в инстаграме о пожарах, подписал петицию, разослал знакомым по вотсапу, чтобы разместили видео. Слушайте, это совсем не смешно.

Не знаю, кто тут виноват. Я – не политик и не знаю, что там происходит в Белом доме. У меня дорожек туда нет. Могу только сказать, с этими пожарами нужно что-то делать. Я-то молодой, а как тяжело бабушкам-дедушкам, представляете? У них же давление подскакивает, когда они в гари живут… – сказал Худобин.

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