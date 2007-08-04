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Sochi Hockey Open. «Сочи» играет со СКА, «Авангард» отыгрался с 0:3, но уступил олимпийской сборной России

Теги Авангард СКА результаты КХЛ вторая сборная России Сочи Sochi Hockey Open Хоккей

В Сочи продолжается предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

Sochi Hockey Open

Авангард – Олимпийская сборная России – 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

0:1 – 10:04 Мисюль (Алексеев, Каюмов)

0:2 – 17:20 Брюквин (Жафяров, Швец-Роговой)

0:3 – 20:28 Швец-Роговой (Юдин)

1:3 – 29:32 Щербак (Кошелев, Пьянов)

2:3 – 33:08 Дедунов, ГМ

3:3 – 39:05 Шумаков (Фрэнсон, Бек), ГБ

3:4 – 49:02 Брюквин (Жафяров, Швец-Роговой)

Броски: 28:34

Состав «Авангарда»:

Судницин (Бобков)

Пивцакин – Фрэнсон, Шумаков – Зернов – Бек

Манухов – Чудинов, Кошелев – Пьянов – Щербак

Бондарев – Мартынов, Дедунов – Грачев – Потапов

Рожковский, Спиценко, Грицюк – Стась – Яремчук.

Состав олимпийской сборной России:

Мельничук (Кочетков)

Юдин – Романов, Брюквин – Швец-Роговой – Жафяров

Мисюль – Демидов, Денисенко – Алексеев – Каюмов

Валитов – Зайцев, Манукян – Кодола – Карнаухов

Мищенко – Галенюк, Марченко – Савунов – Подколзин, Рассейкин.

Сочи – СКА – 1:0 (первый период)

1:0 – 18:51 Хлопотов (Назаревич, Алтыбармакян), ГМ

Состав «Сочи»:

Проскуряков (Богданов)

Юрий Александров – Эллис, Лугин – Коллинс – Мосалев

Погоришный – Назаревич, Алтыбармакян – Точицкий – Орлович-Грудков

Воробьев – Петров, Капустин – Калетник – Хлопотов

Денис Александров, Старков – Томилин – Рахимуллин, Меркулов.

Состав СКА:

Хелльберг (Налимов)

Бенгтссон – Зубарев, Ткачев – Лехтеря – Плотников

Рукавишников – Рундблад, Кагарлицкий – Кемппаинен – Барабанов

Валенцов – Земченок, Тихонов – Дергачев – Ли

Семин – Мироманов, Огирчук – Каблуков – Кетов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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