Sochi Hockey Open. «Сочи» играет со СКА, «Авангард» отыгрался с 0:3, но уступил олимпийской сборной России

В Сочи продолжается предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Sochi Hockey Open
Авангард – Олимпийская сборная России – 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)
0:1 – 10:04 Мисюль (Алексеев, Каюмов)
0:2 – 17:20 Брюквин (Жафяров, Швец-Роговой)
0:3 – 20:28 Швец-Роговой (Юдин)
1:3 – 29:32 Щербак (Кошелев, Пьянов)
2:3 – 33:08 Дедунов, ГМ
3:3 – 39:05 Шумаков (Фрэнсон, Бек), ГБ
3:4 – 49:02 Брюквин (Жафяров, Швец-Роговой)
Броски: 28:34
Состав «Авангарда»:
Судницин (Бобков)
Пивцакин – Фрэнсон, Шумаков – Зернов – Бек
Манухов – Чудинов, Кошелев – Пьянов – Щербак
Бондарев – Мартынов, Дедунов – Грачев – Потапов
Рожковский, Спиценко, Грицюк – Стась – Яремчук.
Состав олимпийской сборной России:
Мельничук (Кочетков)
Юдин – Романов, Брюквин – Швец-Роговой – Жафяров
Мисюль – Демидов, Денисенко – Алексеев – Каюмов
Валитов – Зайцев, Манукян – Кодола – Карнаухов
Мищенко – Галенюк, Марченко – Савунов – Подколзин, Рассейкин.
Сочи – СКА – 1:0 (первый период)
1:0 – 18:51 Хлопотов (Назаревич, Алтыбармакян), ГМ
Состав «Сочи»:
Проскуряков (Богданов)
Юрий Александров – Эллис, Лугин – Коллинс – Мосалев
Погоришный – Назаревич, Алтыбармакян – Точицкий – Орлович-Грудков
Воробьев – Петров, Капустин – Калетник – Хлопотов
Денис Александров, Старков – Томилин – Рахимуллин, Меркулов.
Состав СКА:
Хелльберг (Налимов)
Бенгтссон – Зубарев, Ткачев – Лехтеря – Плотников
Рукавишников – Рундблад, Кагарлицкий – Кемппаинен – Барабанов
Валенцов – Земченок, Тихонов – Дергачев – Ли
Семин – Мироманов, Огирчук – Каблуков – Кетов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.