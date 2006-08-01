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«Рейнджерс» выкупят контракт Шаттенкирка с зарплатой 6,65 млн долларов в год

Теги возможные переходы Рейнджерс НХЛ Кевин Шаттенкирк деньги Хоккей

Защитник Кевин Шаттенкирк покинет «Рейнджерс».

Клуб решил выкупить последние два года контракта хоккеиста. Его зарплата составляла 6,65 миллиона долларов в год.

Теперь нью-йоркцы не превышают потолок зарплат и имеют свободных средств в размере 1,16 млн долларов.

При этом без контрактов по-прежнему остаются нападающий Брендан Лемье и защитник Энтони Деанджело.

В 2017 году Шаттенкирк подписал «Рейнджерс» 4-летнее соглашение на 26,6 млн долларов.

В минувшем сезоне 30-летний защитник набрал 28 (2+26) очков при полезности «-15» в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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