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Третьяк о подготовке к ОИ-2022: «Наше самое главное дело одобрено на уровне государства»

Теги ФХР Владислав Третьяк Павел Колобков Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Министерство спорта России Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал встречу руководителей федерации и тренеров сборной России с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

«24 июля в Новогорске состоялось совещание тренеров сборных команд России. Я был на этом совещании, на нем руководство ФХР назначило тренерские штабы в команды всех возрастов и мы поставили главную задачу – подготовку к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Два дня спустя наше самое главное дело получило одобрение на государственном уровне – руководство ФХР и тренеры сборной провели встречу с министром спорта РФ.

Наша хоккейная федерация не хочет сидеть на месте, нам нужно постоянное развитие, так как все наши конкуренты на международном уровне все время находятся в поиске нового. Мы тоже разрабатываем новые технологии, завершаем подготовку национальной программы – новые разделы будут представлены 6 августа в Сочи.

И Минспорт оказывает нам постоянную многоуровневую поддержку. Это, в первую очередь, материально-техническая база для сборных команд: нам предоставляют шикарные условия для тренировок и многодневных сборов.

Министерство спорта понимает, что мы должны не только идти в ногу со временем, но и где-то опережать его. Разработанная программа подготовки изучена специалистами Минспорта и утверждена в качестве федерального стандарта», – сказал Третьяк. 

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