«Авангард» подписал 2-летний контракт с форвардом «Колорадо» Андригетто

«Авангард» официально объявил о переходе в команду швейцарского форварда Свена Андригетто.
Как и сообщалось ранее, с 26-летним швейцарцем подписан 2-летний контракт.
Утверждалось, что зарплата игрока составит 120 миллионов рублей в год: 90 миллионов — базовая часть, еще 30 – бонусы.
В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10». После его завершения «Эвеланш» не стали предлагать игроку новый контракт.
⚡ Новости, которых мы ждали! «Авангард» и нападающий Свен Андригетто заключили соглашение на 2 года. Подробности: https://t.co/RTy37WCchj pic.twitter.com/oLz0CTr3X5— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 9, 2019