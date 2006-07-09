«Авангард» подписал 2-летний контракт с форвардом «Колорадо» Андригетто

«Авангард» официально объявил о переходе в команду швейцарского форварда .

Как и сообщалось ранее, с 26-летним швейцарцем подписан 2-летний контракт.

Утверждалось, что зарплата игрока составит 120 миллионов рублей в год: 90 миллионов — базовая часть, еще 30 – бонусы.

В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10». После его завершения «Эвеланш» не стали предлагать игроку новый контракт.