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«Авангард» подписал 2-летний контракт с форвардом «Колорадо» Андригетто

Теги Авангард переходы Колорадо НХЛ КХЛ Свен Андригетто Хоккей

«Авангард» официально объявил о переходе в команду швейцарского форварда Свена Андригетто

Как и сообщалось ранее, с 26-летним швейцарцем подписан 2-летний контракт. 

Утверждалось, что зарплата игрока составит 120 миллионов рублей в год: 90 миллионов — базовая часть, еще 30 – бонусы.

В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10». После его завершения «Эвеланш» не стали предлагать игроку новый контракт. 

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