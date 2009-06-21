Московское «Динамо» и «Сочи» перешли на канадский размер площадок

Еще два клуба объявили о смене размеров площадок на домашних аренах.

В следующем сезоне на канадском формате (60 на 26 метров) будут играть московское и «Сочи».

«Мы знаем о решениях Конгресса Международной федерации хоккея и рекомендациях всем национальным федерациям проводить соревнования на площадках 60×26 метров.

Считаем, что это позитивно скажется на зрелищности хоккейных матчей – будет больше голов и силовой борьбы.

«Динамо» следует современным тенденциям и тоже перейдет на канадский размер. Игра станет быстрее и активнее, что должно понравиться нашим болельщикам.

Наша домашняя арена является одной из лучших в Европе. Технически она очень современна и дает возможность без труда изменять размер коробки.

Закладные элементы позволяют установить любой из трех видов бортовой системы – и канадский вариант, и финский, и европейский. Так что никаких проблем из-за этого перехода не будет. Наоборот, мы видим только плюсы», – заявил спортивный директор бело-голубых Роман Бобков.

«Такое решение было принято в связи с тем, что у ИИХФ уже есть принципиальное, хотя еще не официальное, решение проводить Олимпийские игры 2022 года на североамериканских площадках.

Кроме того, у нас есть технические возможности для того, чтобы смонтировать площадку к началу сентября.

Также, насколько мне известно, в предстоящем сезоне десять команд КХЛ планируют играть на площадках уменьшенного размера по аналогичным причинам. Наш главный тренер доволен – он почти всю карьеру провел на таких площадках», – отметил генеральный директор сочинцев .