Барбашев о выигрыше Кубка Стэнли: «До сих пор не могу поверить. Это не забудется»

Форвард Иван Барбашев поделился ощущениями от завоевания Кубка Стэнли.

– Особенный момент, который никогда не забудется. Очень рад, что все мои родные здесь. У нас лучшие фанаты в мире. Я до сих пор не могу поверить.

Было очень тяжело пропускать шестую игру. Очень надеялся, что команда сможет победить дома. К сожалению, не получилось, хотя парни бились.

Сегодня на выезде показали гораздо лучший хоккей и были одной командой.

– Перед игрой речи произносили?

– Баумистер, Пьетранжело сказали, что это, возможно, единственный шанс выиграть . Оно так и есть даже для этих ребят, которые долгое время играют в лиге, – сказал Барбашев.

Барбашев – незаметный герой «Сент-Луиса». Он играет в лучшем 4-м звене лиги