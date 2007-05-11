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    Илья Воробьев: «Панарин много сделал для сборной России, двери для него всегда открыты. Но сейчас он без контракта»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Алексей Жамнов Сборная Австрии по хоккею чемпионат мира Иван Телегин Артемий Панарин Артем Блажиевский Никита Задоров Артем Зуб Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал включение нападающего Ивана Телегина в заявку команды на ЧМ-2019.

    – Теперь у вас одна интрига – Блажиевский или Зуб. Как будете решать?

    – Интрига – у вас. А мы будем решать в ближайшие дни. Телегина мы сегодня заявили.

    – Телегин будет завтра играть?

    – Мы еще думаем. Завтра решим.

    – Задорова тоже заявили?

    – Он визу получил уже. Завтра с утра прилетит.

    – По Панарину и Бобровскому не было никаких заявлений. Общались ли вы с ними?

    – Мы связывались с Артемием. Он отличный хоккеист и много сделал для сборной. Но на данный момент он без контракта, и у нас заявка уже закрыта. Но двери в сборную для Панарина всегда открыты.

    – Как самочувствие Алексея Жамнова?

    – Он в номере лежит. И голос у него не самый бодрый. Врачи им занимаются. Мы надеемся, что через пару дней он начнет выходить с нами. Прилично он приболел.

    – В первый день чемпионата мира возникли проблемы у сборных с большим количеством энхаэловцев. Есть проблемы с адаптацией. Чувствуете ли вы по своей сборной, что еще идет привыкание?

    – Это немаловажный фактор. Чувствуем, конечно. И ребята сами говорят, что несколько по-другому играют команды, и площадка намного больше – им непривычно.

    – Австрия не самый сильный соперник, что самым главным будет в матче с ними?

    – Я сейчас смотрел их матч с Канадой – контрольный перед чемпионатом мира. Довольно неплохо. Они ждали своих моментов, играли на контратаках. У них довольно быстрая команда. Во всяком случае почти два периода они держались нормально.

    – Смотрели ли вчера будущих соперников – чехов и шведов?

    – А как вы думаете, что мы вчера смотрели? Кино в трех частях – Швеция – Чехия. Конечно, смотрели. Потом еще одно кино в трех частях, – сказал Воробьев.

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