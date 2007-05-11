Илья Воробьев: «Панарин много сделал для сборной России, двери для него всегда открыты. Но сейчас он без контракта»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал включение нападающего в заявку команды на ЧМ-2019.

– Теперь у вас одна интрига – Блажиевский или Зуб. Как будете решать?

– Интрига – у вас. А мы будем решать в ближайшие дни. Телегина мы сегодня заявили.

– Телегин будет завтра играть?

– Мы еще думаем. Завтра решим.

– Задорова тоже заявили?

– Он визу получил уже. Завтра с утра прилетит.

– По Панарину и Бобровскому не было никаких заявлений. Общались ли вы с ними?

– Мы связывались с Артемием. Он отличный хоккеист и много сделал для сборной. Но на данный момент он без контракта, и у нас заявка уже закрыта. Но двери в сборную для Панарина всегда открыты.

– Как самочувствие ?

– Он в номере лежит. И голос у него не самый бодрый. Врачи им занимаются. Мы надеемся, что через пару дней он начнет выходить с нами. Прилично он приболел.

– В первый день чемпионата мира возникли проблемы у сборных с большим количеством энхаэловцев. Есть проблемы с адаптацией. Чувствуете ли вы по своей сборной, что еще идет привыкание?

– Это немаловажный фактор. Чувствуем, конечно. И ребята сами говорят, что несколько по-другому играют команды, и площадка намного больше – им непривычно.

– Австрия не самый сильный соперник, что самым главным будет в матче с ними?

– Я сейчас смотрел их матч с Канадой – контрольный перед чемпионатом мира. Довольно неплохо. Они ждали своих моментов, играли на контратаках. У них довольно быстрая команда. Во всяком случае почти два периода они держались нормально.

– Смотрели ли вчера будущих соперников – чехов и шведов?

– А как вы думаете, что мы вчера смотрели? Кино в трех частях – Швеция – Чехия. Конечно, смотрели. Потом еще одно кино в трех частях, – сказал Воробьев.

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