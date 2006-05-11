«Барыс» продлил лучшего бомбардира-защитника КХЛ Дитца на 3 года и Волка – на 2

«Барыс» подписал новые контракты с защитником Дарреном Дитцем и нападающим Кертисом Волком, сообщается на официальном сайте .

Соглашение с 25-летним Дитцем рассчитано на 3 года.

В минувшем сезоне он набрал 53 (18+35) очка в 62 матчах регулярного чемпионата при общей полезности «+30» и среднем игровом времени 24:35. В Кубке Гагарина добавил 4 (3+1) очка в 11 матчах.

26-летний Волк принял квалификационное предложение клуба и заключил соглашение на 2 года.

В минувшем сезоне в его активе 27 (9+18) очков в 50 матчах сезона при полезности «+4». В 12 матчах Кубка Гагарина отметился 7 (1+6) очками.