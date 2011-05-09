Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019

Сборная России опубликовала заявку на ЧМ-2019.
В состав вошли 3 вратаря, 5 защитников и 13 нападающих. В ближайшее время к команде присоединятся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.
Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.
Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
Завтра, 10 мая, сборная России сыграет против команды Норвегии.