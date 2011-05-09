Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019

опубликовала заявку на ЧМ-2019.

В состав вошли 3 вратаря, 5 защитников и 13 нападающих. В ближайшее время к команде присоединятся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.

Вратари: , Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие: , Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, , Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, .​

Завтра, 10 мая, сборная России сыграет против команды Норвегии.