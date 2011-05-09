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    Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019

    Теги Сборная России по хоккею Артем Анисимов Сергей Андронов Евгений Дадонов Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Дмитрий Орлов чемпионат мира Динар Хафизуллин Сергей Плотников Никита Нестеров Евгений Кузнецов Никита Зайцев Никита Гусев Никита Кучеров Андрей Василевский Михаил Григоренко Илья Сорокин Александр Барабанов Кирилл Капризов Александр Георгиев Михаил Сергачев Хоккей

    Сборная России опубликовала заявку на ЧМ-2019.

    В состав вошли 3 вратаря, 5 защитников и 13 нападающих. В ближайшее время к команде присоединятся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.

    Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

    Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

    Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​

    Завтра, 10 мая, сборная России сыграет против команды Норвегии.

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