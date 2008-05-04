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    Илья Воробьев: «Меня не устроило качество игры сборной России. Идет тренировочный процесс»

    Теги Евротур Сборная России по хоккею Илья Воробьев Сборная Финляндии по хоккею Чешские хоккейные игры Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев дал комментарий после поражения от команды Финляндии (1:3) в матче Чешских игр.

    «Меня не устроило качество игры сегодня, будем работать дальше.

    Сейчас мы занялись физикой, день за днем будем прибавлять и к чемпионату мира подойдем лучше.

    Надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ и исключить удаления.

    Мы сейчас не переходим на персоналии, верим в команду, знаем, что подготовимся к турниру, а сейчас идет тренировочный процесс.

    Во втором и третьем периоде мы немного поменяли звенья, ищем оптимальные варианты, так что, возможно, будут изменения, над большинством также будем думать.

    Нужно просмотреть видео, проанализировать игру и сделать выводы», – заявил Воробьев.

    Россия забила один гол Финляндии и нанесла 22 броска по воротам

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