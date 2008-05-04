Илья Воробьев: «Меня не устроило качество игры сборной России. Идет тренировочный процесс»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев дал комментарий после поражения от команды Финляндии (1:3) в матче Чешских игр.

«Меня не устроило качество игры сегодня, будем работать дальше.

Сейчас мы занялись физикой, день за днем будем прибавлять и к чемпионату мира подойдем лучше.

Надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ и исключить удаления.

Мы сейчас не переходим на персоналии, верим в команду, знаем, что подготовимся к турниру, а сейчас идет тренировочный процесс.

Во втором и третьем периоде мы немного поменяли звенья, ищем оптимальные варианты, так что, возможно, будут изменения, над большинством также будем думать.

Нужно просмотреть видео, проанализировать игру и сделать выводы», – заявил Воробьев.

Россия забила один гол Финляндии и нанесла 22 броска по воротам