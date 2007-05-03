Свитов покинул «Ак Барс» после 6 сезонов в команде

объявил об уходе из команды форварда Александра Свитова.

36-летний игрок выступал за казанский клуб на протяжении 6 последних сезонов, был капитаном команды, с которой выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.

«Спасибо за все, капитан! Александр Свитов покидает «Ак Барс» после шести лет в Казани.

За эти годы Александр стал для всех нас образцом мужественности, самоотдачи, бескомпромиссного стремления к победам и внес огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина в сезоне-17/18», – сказано в заявлении клуба.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.