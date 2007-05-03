Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Свитов покинул «Ак Барс» после 6 сезонов в команде

    Теги Ак Барс переходы Александр Свитов КХЛ Хоккей

    «Ак Барс» объявил об уходе из команды форварда Александра Свитова. 

    36-летний игрок выступал за казанский клуб на протяжении 6 последних сезонов, был капитаном команды, с которой выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. 

    «Спасибо за все, капитан! Александр Свитов покидает «Ак Барс» после шести лет в Казани.

    За эти годы Александр стал для всех нас образцом мужественности, самоотдачи, бескомпромиссного стремления к победам и внес огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина в сезоне-17/18», – сказано в заявлении клуба. 

    Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться