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    Экс-вратарь «Авангарда» Дафо: «30 дней в Омске – худшие в жизни. Получил первую зарплату и свалил оттуда»

    Теги Авангард Сергей Самсонов КХЛ Байрон Дафо Хоккей

    Бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо в подскате Пола Биссоннетта и Райана Уитни поделился воспоминаниями об игре за омский клуб.

    «После локаута-2005 я думал уже завершать карьеру, заниматься детьми. Но в конце октября звонит агент: «Байрон, Омск ищет вратаря. Миллион долларов чистыми за 4 месяца. Ты как?»

    Я думаю: «За миллион долларов чистыми мне вообще неважно куда ехать». Я подписал контракт, 12 часов летел из Атланты до Москвы, потом еще часа четыре до Сибири. Здравствуй, Омск.

    Это были худшие 30 дней моей жизни. Я еще напишу книгу об этом, там будут приключения в стиле Джеймса Бонда. Первый день я провел в армейском бараке, туда меня заселили, пока искали квартиру. То есть мое первое впечатление о России – это барак. Ужас!

    Я сыграл пару матчей, все было нормально, а потом во время игры дернул пах. Я подъехал к тренеру и говорю ему на ломаном русском: «Не могу играть». Он мне: «Ты должен!» Я ему: «Нет, не буду». И пошел в раздевалку. Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком.

    На следующий день на арене президент «Авангарда» – мужик в смешном костюме и такими же усами. Он зовет меня в офис, сует под нос контракт и говорит: «Подписывай!» А там все на русском. Я отказываюсь.

    Как выяснилось, доктор сказал ему, что я получил травму еще до перехода в «Авангард», и она серьезная. И теперь мою зарплату сокращают с миллиона до 400 тысяч. Переводчица говорит мне: «Подписывай, а то ничего не получишь».

    А я уже провел в Омске месяц, вот-вот будет первая зарплата. Я подписал, пожал руку президенту и пошел домой. Сразу звоню жене: «Завтра зарплата, как только деньги будут на моем счету, я валю отсюда. Если через 24 часа меня не будет дома, значит что-то случилось».

    Я получил чек – уже с уменьшенной зарплатой, закинул на счет и стал собирать вещи. Я долетел до Москвы, где нужно было сменить аэропорт на международный. Я топаю к иммиграционному офицеру и вдруг слышу: «Мистер Дафо, мистер Дафо». Я чуть не обосрался от страха в тот момент.

    Больше в Россию ни ногой. Я знаю, что некоторым парням там нравится, у них получается, но вспомните моего друга Сергея Самсонова. Он русский, играл во время локаута за «Динамо» и ушел. Понимаете, как там тогда было», – рассказал Дафо.

    Сегодня в Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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