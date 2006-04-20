Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина между и «Авангардом» (4-0).

«Цель КХЛ не в том, чтобы каждый год был новый чемпион, а чтобы побеждал сильнейший и были равные условия. Мы для этого делаем все, в том числе стремимся к тому, чтобы был введен потолок зарплат.

Завершилась финальная игра 11-го сезона КХЛ. Завершилась фееричным представлением, победой хоккея. Это была бескомпромиссная борьба, и никто не скажет, что просто сдался, хотя счет в серии и 4-0. Они бились и показали прекрасную игру.

Праздник был, и замечательный. Отмечу, что финалы конференции получились мощные – целых 13 игр. И сейчас четыре крутых матча финала Кубка Гагарина», – сказал Чернышенко.