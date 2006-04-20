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    Дмитрий Чернышенко: «Цель КХЛ – не новый чемпион каждый год, а чтобы побеждал сильнейший и были равные условия»

    Теги Авангард ЦСКА Дмитрий Чернышенко КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (4-0). 

    «Цель КХЛ не в том, чтобы каждый год был новый чемпион, а чтобы побеждал сильнейший и были равные условия. Мы для этого делаем все, в том числе стремимся к тому, чтобы был введен потолок зарплат. 

    Завершилась финальная игра 11-го сезона КХЛ. Завершилась фееричным представлением, победой хоккея. Это была бескомпромиссная борьба, и никто не скажет, что «Авангард» просто сдался, хотя счет в серии и 4-0. Они бились и показали прекрасную игру. 

    Праздник был, и замечательный. Отмечу, что финалы конференции получились мощные – целых 13 игр. И сейчас четыре крутых матча финала Кубка Гагарина», – сказал Чернышенко. 

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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