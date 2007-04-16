Назаров – Свечникову: «Пусть больше пьет апельсинового сока, а после восстановления не сидит за компьютерными играми»

Известный тренер Андрей Назаров дал комментарий о драке Андрея Свечникова и .

«Всегда знал, что Саша – неуступчивый игрок, но не знал, что он стал обладать нокаутирующим ударом. С чем его и поздравляю. Помню Овечкина еще молодым по московскому «Динамо». Саша всегда со всеми задирался. Парень вырос на улице, знает реалии жизни.

Что касается , то молодому человеку, помимо занятий хоккеем, надо ходить в спортзал и наращивать мышечную массу. Свечников – хороший и талантливый хоккеист, но нужно понимать, с кем ты разговариваешь.

Жестко? Возможно, но все в установленных правилах. Оба хоккеиста играют в , получают большие деньги, являются профессиональными игроками. Никто никого жалеть здесь не будет. Тем более в плей-офф.

Свечникову, чья карьера в Северной Америке только начинается, желаю скорейшего выздоровления. Пусть больше пьет свежевыжатого апельсинового сока, а после восстановления не сидит за компьютерными играми, а, повторюсь, ходит в спортзал.

В хоккее настоящие, а не виртуальные драки», – сказал Назаров.

Овечкин нокаутировал Свечникова. Это выглядело страшно