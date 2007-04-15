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    Артемий Панарин: «Тампа» опять имела много моментов, но Бобровский показал, кто здесь батька»

    Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Артемий Панарин Хоккей

    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин поделился эмоциями после победы в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой» (3:1, 3-0 в серии). 

    – Артемий, какие у вас эмоции после матча?

    – Усталость немножко. А эмоции позитивные. С каждой игрой приходит все больше уверенности. После первой победы мы поняли что поймали свой хоккей. В него и играем.

    – Были мысли, что серия пойдет по такому сценарию?

    – Мыслей вообще никаких не было. Мы просто настраивались, думали об игре, о своей тактике. Концентрировались на себе. Далеко не загадывали.

    – Вы много раз говорили, что не забивала, а человек, который начинает атаки. И вот третий гол «Коламбуса» был забит, когда вы в принципе могли бросить по пустым воротам.

    – Да нельзя там было бросить самому. Я таких людей вообще не понимаю, кто бросает из таких позиций. Игрок открыт, зачем брать на себя? Тем более идет плей-офф. Голы, очки уходят на второй план. Ты работаешь на команду, а там как получится. Вот в регулярке еще можно гнаться за очками. А здесь работа полностью на команду.

    Сергей Бобровский провел опять очень сильный матч. Что скажете об игре друга?

    – Как обычно, он в порядке! «Тампа» опять имела очень много моментов. Но Сергей опять показал, кто здесь батька, – сказал Панарин.

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