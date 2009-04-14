Купер о дисквалификации Кучерова: «Это тест на рост, ему придется вырасти»

Главный тренер Джон Купер прокомментировал дисквалификацию форварда на третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (0-2).

Российский нападающий был дисквалифицирован на 1 матч за толчок на борт защитника «мундиров» Маркуса Нутиваары в концовке второго матча серии (1:5).

«Контролировать эмоции – это очень тяжело. С возрастом получается лучше, но все равно сложно.

Здесь речь идет о страсти игрока, о том, как сильно он хочет побеждать. Конечно, может быть тонкая грань. Для Кучерова это тест на рост, ему придется вырасти после этого», – сказал Купер.

НХЛ. Кучеров пропустит третий матч с «Коламбусом» из-за дисквалификации