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    Кагарлицкий может перейти в «Авангард»

    Теги Авангард возможные переходы Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий Дмитрий Кагарлицкий может сменить московское «Динамо» на «Авангард».

    30 апреля у игрока заканчивается срок контракта. 

    В настоящее время у него есть предложение от бело-голубых, но он склоняется в пользу другого варианта. Одна из причин – отсутствие ясности с менеджерским составом столичной команды.

    Отмечается, что Кагарлицикий, скорее всего, примет предложение омского клуба, которое в финансовой части сопоставимо с тем, что предлагает «Динамо».

    В этом сезоне хоккеист заработал 100 миллионов рублей без учета бонусов. На его счету 61 (24+37) очко в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф отметился 7 (2+5) баллами в 11 встречах.

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