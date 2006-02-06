Овечкин о рекорде: «Сначала мечтал забить в НХЛ пару раз, а сейчас номер один среди россиян в истории. Поразительно»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Ванкувером» (3:2) прокомментировал тот факт, что стал самым результативным российским игроком в истории , превзойдя Сергея Федорова.

«Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить лишь пару раз, а сейчас я – номер один среди россиян в истории. Поразительно.

В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который все свое время проводил со мной. Это уже история, и я обошел всех этих легенд. Знаете, это довольно серьезное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнерам. Это очень важно», – сказал Овечкин.

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