Джон Купер: «Кучеров – один из немногих, кто заставляет болельщиков вскакивать с кресел»

Главный тренер Джон Купер высоко отозвался о форварде команды Никите Кучерове.

– В прошлом сезоне, когда Кучеров набрал сто очков, трудно было представить, что он способен играть еще сильнее. Но он это делает. Считаете ли его лучшим хоккеистом мира здесь и сейчас – сильнее даже, чем Макдэвид?

– Для начала скажу, что мне чрезвычайно повезло тренировать этого игрока на протяжении всей его карьеры в . С каждым сезоном он становится все лучше и лучше. Но далеко не только в плане результативности. Мне кажется, люди сильно упрощают, когда говорят: вот в том сезоне он набрал столько-то очков, потом – больше, далее – еще больше, и на этом основании делают выводы о его прогрессе. Не в этом – точнее, далеко не только в этом – дело.

– А в чем?

– Еще и в том, как Никита стал действовать без шайбы. И это проявляется в огромном количестве аспектов игры и в любой части площадки. Количество очков, которые он набирает, – это лишь следствие того, о чем я вам сейчас сказал.

И вот теперь настало время ответить на ваш первый вопрос. Верю ли я в то, что он один из лучших, если не лучший, игрок на планете прямо сейчас? Однозначно говорю – да! В то же время, думаю, в НХЛ есть группа игроков, находящихся на столь же высочайшем уровне. Это и вызывает дебаты, которые будут вестись вечно.

Давайте зададимся вопросом: сколько игроков в лиге способны регулярно заставлять болельщиков вскакивать со своих кресел? Помимо того, чтобы просто регулярно набирать очки? Их единицы, согласитесь. И Куч – один из таких. И, повторяю, он от года к году становится все сильнее, – сказал Купер.