Алексей Ковалев: «Я зол на Крикунова и не уважаю его. Он не признает ошибок и винит хоккеистов»

Известный в прошлом нападающий рассказал о взаимоотношениях с тренером Владимиром Крикуновым.

– После 1992 года вы играли на нескольких Олимпиадах, но больше не завоевывали золото. В 2006 году у вас был конфликт с главным тренером Владимиром Крикуновым. Вы общались с ним в этом сезоне, когда «Куньлунь» играл против ?

– Я ни разу не разговаривал с ним с того момента.

Я видел много его интервью, в которых он говорит обо мне – предполагаю, что он пытается оправдать себя: мол, если бы не этот хоккеист, мы выступили бы лучше. Он до сих пор считает так.

По мне, куда важнее, что у нас была хорошая команда, которая могла победить, но у нее не было правильного руководителя.

Конечно, это раздражает меня, и я не могу забыть об этом. Та Олимпиада была прекрасным шансом на золото – такие не возникают легко.

Любой шанс, любой момент, который есть у хоккеиста, он хочет использовать по максимуму. Это принесло разочарование, и, конечно, я никогда не смогу забыть про это.

Я и сейчас зол на этого человека, я вообще не уважаю его. Даже после всех этих лет он не признает своих ошибок и в то же время продолжает обвинять хоккеистов. Это неправильно.

Оставлю это на его совести, если он такой человек – что ж, пусть будет так.

– Если вы бы могли переиграть один матч в вашей карьере, какой вы бы выбрали?

– Было много таких матчей.

Но первый, который приходит на ум – тем более что мы вспомнили Крикунова – это полуфинал Олимпиады-2006, когда мы после победы над Канадой уступили Финляндии, – заявил Ковалев.