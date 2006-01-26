Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Алексей Ковалев: «Я зол на Крикунова и не уважаю его. Он не признает ошибок и винит хоккеистов»

    Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Алексей Ковалев КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

    Известный в прошлом нападающий Алексей Ковалев рассказал о взаимоотношениях с тренером Владимиром Крикуновым.

    – После 1992 года вы играли на нескольких Олимпиадах, но больше не завоевывали золото. В 2006 году у вас был конфликт с главным тренером Владимиром Крикуновым. Вы общались с ним в этом сезоне, когда «Куньлунь» играл против «Динамо»?

    – Я ни разу не разговаривал с ним с того момента.

    Я видел много его интервью, в которых он говорит обо мне – предполагаю, что он пытается оправдать себя: мол, если бы не этот хоккеист, мы выступили бы лучше. Он до сих пор считает так.

    По мне, куда важнее, что у нас была хорошая команда, которая могла победить, но у нее не было правильного руководителя.

    Конечно, это раздражает меня, и я не могу забыть об этом. Та Олимпиада была прекрасным шансом на золото – такие не возникают легко.

    Любой шанс, любой момент, который есть у хоккеиста, он хочет использовать по максимуму. Это принесло разочарование, и, конечно, я никогда не смогу забыть про это.

    Я и сейчас зол на этого человека, я вообще не уважаю его. Даже после всех этих лет он не признает своих ошибок и в то же время продолжает обвинять хоккеистов. Это неправильно.

    Оставлю это на его совести, если он такой человек – что ж, пусть будет так.

    – Если вы бы могли переиграть один матч в вашей карьере, какой вы бы выбрали?

    – Было много таких матчей.

    Но первый, который приходит на ум – тем более что мы вспомнили Крикунова – это полуфинал Олимпиады-2006, когда мы после победы над Канадой уступили Финляндии, – заявил Ковалев.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться