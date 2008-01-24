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    Роман Ротенберг: «Начинаем работать с банками, чтобы можно было взять кредит на строительство катка»

    Теги ФХР бизнес Роман Ротенберг детский хоккей ТАСС Хоккей

    Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, как будут строиться катки в России.

    «В рамках стратегии развития хоккея до 2022 года планы по строительству 400 катков – это наша максимальная цель, и не факт, что мы сможем ее добиться, но она достижима, и к ней надо стремиться.

    Но конкретные шаги уже делаются, и это приятно. Пока по госпрограмме утверждено строительство 50 катков, и пять появятся уже в этом году.

    При этом, помимо госпрограммы, мы начинаем активно работать с банками, чтобы можно было взять, например, облегченный кредит на строительство катка.

    В Москве, можно сказать, бум. Люди за свой счет строят катки, появляются частные предприниматели, и если мы к 4-летней госпрограмме развития хоккея добавим, например, частное партнерство, то способны построить и больше 400 катков», – сказал Ротенберг.

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