Роман Ротенберг: «Начинаем работать с банками, чтобы можно было взять кредит на строительство катка»

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, как будут строиться катки в России.

«В рамках стратегии развития хоккея до 2022 года планы по строительству 400 катков – это наша максимальная цель, и не факт, что мы сможем ее добиться, но она достижима, и к ней надо стремиться.

Но конкретные шаги уже делаются, и это приятно. Пока по госпрограмме утверждено строительство 50 катков, и пять появятся уже в этом году.

При этом, помимо госпрограммы, мы начинаем активно работать с банками, чтобы можно было взять, например, облегченный кредит на строительство катка.

В Москве, можно сказать, бум. Люди за свой счет строят катки, появляются частные предприниматели, и если мы к 4-летней госпрограмме развития хоккея добавим, например, частное партнерство, то способны построить и больше 400 катков», – сказал Ротенберг.