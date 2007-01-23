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    Кузнецов об Овечкине: «Возможно, сейчас мы не осознаем, какая это личность и какого калибра игрок»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поддержал партнера по команде Александра Овечкина, который в ближайшее время может побить рекорд для игроков из России по очкам в НХЛ.

    «Стать лучшим в истории среди игроков из Росси – это эпохальная отметка. Я действительно рад, что делю с ним раздевалку.

    Возможно, сейчас мы не осознаем, какая это личность, какого калибра это игрок.

    Однако, став старше, мы, наверное, поймем, что это был довольно хороший хоккеист», – сказал Кузнецов.

    Овечкин набрал 1178-е очко и приблизился к карьерному рекорду Федорова для игроков из России

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