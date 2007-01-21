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    На арене «Сибири» случился пожар из-за короткого замыкания в стиральной машинке

    Теги Сибирь происшествия фото КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Чемпионат.com Хоккей

    В Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске произошло возгорание.

    «Произошло короткое замыкание электропроводки стиральной машинки на первом этаже.

    Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась. В настоящий момент происходит проветривание помещения.

    То есть на функционировании объекта этот инцидент никак не отразился», – прокомментировали пожар в МЧС.

    ЛДС «Сибирь» – старейшая арена КХЛ. Она была построена в 1964 году. В середине января на стадионе обвалился подвесной потолок в тренерской. 

    Фото: «НГС-Новости»

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