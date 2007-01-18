Терещенко о московском «Динамо»: «Люди, возглавившие клуб пару лет назад, всех кинули. Надеюсь, в ближайшее время все образуется»

Форвард минского Алексей Терещенко рассказал о том, как расстался с московским «Динамо».

– Как оказались у нас?

– Прошлый сезон получился сложным, и начало нынешнего тоже. Оказался без контракта, и помог один человек, не хочу называть фамилию, который раньше работал в московском «Динамо». Возник вариант с Минском, и я сказал: «Конечно, поеду». Сначала здесь вроде сомневались, поскольку возрастной, но потом предложили пробный контракт.

– А если бы в Минске не срослось, что бы делали?

– Мне все равно нужно было играть. Возможно, уехал бы в Европу. Меня звали в швейцарский «Давос». Почему не поехал — даже не знаю. Встречались, вели переговоры... Однако рад, что оказался именно здесь. Благодарен руководству минчан, что дали шанс опять окунуться в атмосферу большого хоккея. И ребята в «Динамо» хорошие, дружный коллектив.

– Родную команду в прошлом году вы оставили не по своей воле?

– Не хочу об этом говорить. Просто люди, которые пришли к руководству клуба пару лет назад, всех кинули — не только игроков, но и работников клуба, тренеров детской школы. Надеюсь, в ближайшее время все образуется и станет на свои места, – сказал Терещенко.