Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Терещенко о московском «Динамо»: «Люди, возглавившие клуб пару лет назад, всех кинули. Надеюсь, в ближайшее время все образуется»

    Теги Алексей Терещенко Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

    Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал о том, как расстался с московским «Динамо». 

    – Как оказались у нас?

    – Прошлый сезон получился сложным, и начало нынешнего тоже. Оказался без контракта, и помог один человек, не хочу называть фамилию, который раньше работал в московском «Динамо». Возник вариант с Минском, и я сказал: «Конечно, поеду». Сначала здесь вроде сомневались, поскольку возрастной, но потом предложили пробный контракт.

    – А если бы в Минске не срослось, что бы делали?

    – Мне все равно нужно было играть. Возможно, уехал бы в Европу. Меня звали в швейцарский «Давос». Почему не поехал — даже не знаю. Встречались, вели переговоры... Однако рад, что оказался именно здесь. Благодарен руководству минчан, что дали шанс опять окунуться в атмосферу большого хоккея. И ребята в «Динамо» хорошие, дружный коллектив. 

    – Родную команду в прошлом году вы оставили не по своей воле?

    – Не хочу об этом говорить. Просто люди, которые пришли к руководству клуба пару лет назад, всех кинули — не только игроков, но и работников клуба, тренеров детской школы. Надеюсь, в ближайшее время все образуется и станет на свои места, – сказал Терещенко. 

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться