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    «Куньлунь» отправил Таполу в отставку. Команду возглавил первый тренер Ковальчука в НХЛ

    Теги отставки КХЛ Курт Фрэйзер Куньлунь Ред Стар Юсси Тапола Хоккей

    Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» объявил о перестановках в тренерском штабе команды. 

    Главный тренер Юсси Тапола отправлен в отставку, его заменит 61-летний Курт Фрэйзер, в период с 1999 по 2003 годы возглавлявший «Атланту» в НХЛ. Он был первым в истории тренером «Трэшерс» и пересекался в команде с Ильей Ковальчуком. 

    Впоследствии Фрэйзер работал со сборной Беларуси, а последним местом его работы был «Даллас», где он занимал должность ассистента с 2012 по 2018 годы. 

    Ассистент Таполы Юрки Ахо также покидает клуб, его место в штабе займет Стив Каспер. 

    C 43 очками в 50 матчах «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. 

    Эта тренерская отставка стала 9-й с начала сезона КХЛ. Ранее своих постов лишились Андрей Назаров («Нефтехимик»), Владимир Юрзинов («Сибирь»), Владимир Воробьев («Динамо» Москва), Герман Титов («Трактор»), Вадим Епанчинцев («Спартак»), Горди Дуайер («Динамо» Минск), Александр Гулявцев («Северсталь») и Николай Борщевский («Амур»). 

    Отметим, что за всю историю КХЛ пока не было ни одного сезона, в котором уходили бы менее 8 тренеров. 

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