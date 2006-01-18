«Куньлунь» отправил Таполу в отставку. Команду возглавил первый тренер Ковальчука в НХЛ

Китайский клуб КХЛ объявил о перестановках в тренерском штабе команды.

Главный тренер Юсси Тапола отправлен в отставку, его заменит 61-летний Курт Фрэйзер, в период с 1999 по 2003 годы возглавлявший «Атланту» в НХЛ. Он был первым в истории тренером «Трэшерс» и пересекался в команде с Ильей Ковальчуком.

Впоследствии Фрэйзер работал со сборной Беларуси, а последним местом его работы был «Даллас», где он занимал должность ассистента с 2012 по 2018 годы.

Ассистент Таполы Юрки Ахо также покидает клуб, его место в штабе займет Стив Каспер.

C 43 очками в 50 матчах «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.

Эта тренерская отставка стала 9-й с начала сезона . Ранее своих постов лишились Андрей Назаров («Нефтехимик»), Владимир Юрзинов («Сибирь»), Владимир Воробьев («Динамо» Москва), Герман Титов («Трактор»), Вадим Епанчинцев («Спартак»), Горди Дуайер («Динамо» Минск), Александр Гулявцев («Северсталь») и Николай Борщевский («Амур»).

Отметим, что за всю историю КХЛ пока не было ни одного сезона, в котором уходили бы менее 8 тренеров.