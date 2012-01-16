НХЛ. Свечников не набрал очков в 8-м матче подряд и разделил 2-е место в лиге по числу малых штрафов

Форвард «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в матче с (2:6), продлив безрезультативную серию до 8 матчей.

Российский нападающий провел на льду 16 минут 20 секунд (2:26 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блок-шотом.

Также допустил 1 потерю шайбы и заработал 22-й в сезоне малый штраф, который был реализован нью-йоркцами.

По их общему количеству Свечников делит 2-е место в лиге с Эвандером Кэйном из «Сан-Хосе». Лидирует защитник «Сент-Луиса» Джоэл Эдмундсон (24).

Со статистикой Свечникова можно ознакомиться здесь.