Панарин о планах с Бобровским на перерыв: «Жопу греть. И в баре каком-нибудь поработаем»

Нападающий «Коламбуса» рассказал об отдыхе с Сергеем Бобровским и оценил выступление сборной России на МЧМ-2019.

– Вы с Бобровским провели совершенно эпический эфир в инстаграме. Мы правильно поняли, что ваш план на перерыв на звезд – это...

– Жопу греть (улыбается).

– Над Майами?

– Да. Это вообще лучшее время в сезоне, особенно когда устаешь, а мы как раз уже устали (смеется). Здорово, что есть такое время.

Там получится целая неделя без тренировок на льду, соответственно, в зале будем работать.

Ну и в баре каком-нибудь, может, поработаем обязательно.

– К вам прилетал . Что-нибудь интересное рассказывал?

– Ничего интересного не говорил. Мы уже с ним по-семейному, работу не обсуждаем.

– Он в раздевалке молодежной сборной попросил поставить вместо рэпа песню «Алисы».

– Да ладно (удивлен)?

– Как оцените выступление команды над молодежном чемпионате?

– Молодцы. Под руководством Брагина сборная уже лет семь отлично выступает.

– Ты не согласен с критикой, с тем, что его пора увольнять?

– Кого? А есть критика?

– Что не развивается молодежка, стоит на месте...

– Да не, на каком месте. Все привыкли... Все говорили – сильная сборная.

Я сразу сказал, что это не плей-офф до четырех побед, здесь можно одну игру проиграть и поехать домой.

А одну игру можно проиграть любой команде. Даже посмотрите финал Олимпиады с немцами. Как там мучились. А немцы что? Конечно, с уважением к ним, но все-таки...

Мало с каким тренером будет такая атмосфера в команде, потому что его все любят, хоть у него лицо такое не самое доброе.

Он поворчать может, но все его любят. Я смотрю, что там так, как и у нас в сборной было. Это очень важно, когда такая атмосфера, – сказал Панарин.