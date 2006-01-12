Панарин о планах с Бобровским на перерыв: «Жопу греть. И в баре каком-нибудь поработаем»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал об отдыхе с Сергеем Бобровским и оценил выступление сборной России на МЧМ-2019.
– Вы с Бобровским провели совершенно эпический эфир в инстаграме. Мы правильно поняли, что ваш план на перерыв на Матч звезд – это...
– Жопу греть (улыбается).
– Над Майами?
– Да. Это вообще лучшее время в сезоне, особенно когда устаешь, а мы как раз уже устали (смеется). Здорово, что есть такое время.
Там получится целая неделя без тренировок на льду, соответственно, в зале будем работать.
Ну и в баре каком-нибудь, может, поработаем обязательно.
– К вам прилетал Олег Знарок. Что-нибудь интересное рассказывал?
– Ничего интересного не говорил. Мы уже с ним по-семейному, работу не обсуждаем.
– Он в раздевалке молодежной сборной попросил поставить вместо рэпа песню «Алисы».
– Да ладно (удивлен)?
– Как оцените выступление команды над молодежном чемпионате?
– Молодцы. Под руководством Брагина сборная уже лет семь отлично выступает.
– Ты не согласен с критикой, с тем, что его пора увольнять?
– Кого? А есть критика?
– Что не развивается молодежка, стоит на месте...
– Да не, на каком месте. Все привыкли... Все говорили – сильная сборная.
Я сразу сказал, что это не плей-офф до четырех побед, здесь можно одну игру проиграть и поехать домой.
А одну игру можно проиграть любой команде. Даже посмотрите финал Олимпиады с немцами. Как там мучились. А немцы что? Конечно, с уважением к ним, но все-таки...
Мало с каким тренером будет такая атмосфера в команде, потому что его все любят, хоть у него лицо такое не самое доброе.
Он поворчать может, но все его любят. Я смотрю, что там так, как и у нас в сборной было. Это очень важно, когда такая атмосфера, – сказал Панарин.