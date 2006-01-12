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    Панарин о планах с Бобровским на перерыв: «Жопу греть. И в баре каком-нибудь поработаем»

    Теги молодежная сборная России Коламбус Матч звезд НХЛ Сергей Бобровский НХЛ молодежный чемпионат мира Олег Знарок Валерий Брагин Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал об отдыхе с Сергеем Бобровским и оценил выступление сборной России на МЧМ-2019.

    – Вы с Бобровским провели совершенно эпический эфир в инстаграме. Мы правильно поняли, что ваш план на перерыв на Матч звезд – это...

    – Жопу греть (улыбается).

    – Над Майами?

    – Да. Это вообще лучшее время в сезоне, особенно когда устаешь, а мы как раз уже устали (смеется). Здорово, что есть такое время.

    Там получится целая неделя без тренировок на льду, соответственно, в зале будем работать.

    Ну и в баре каком-нибудь, может, поработаем обязательно.

    – К вам прилетал Олег Знарок. Что-нибудь интересное рассказывал?

    – Ничего интересного не говорил. Мы уже с ним по-семейному, работу не обсуждаем.

    – Он в раздевалке молодежной сборной попросил поставить вместо рэпа песню «Алисы».

    – Да ладно (удивлен)?

    – Как оцените выступление команды над молодежном чемпионате?

    – Молодцы. Под руководством Брагина сборная уже лет семь отлично выступает.

    – Ты не согласен с критикой, с тем, что его пора увольнять?

    – Кого? А есть критика?

    – Что не развивается молодежка, стоит на месте...

    – Да не, на каком месте. Все привыкли... Все говорили – сильная сборная.

    Я сразу сказал, что это не плей-офф до четырех побед, здесь можно одну игру проиграть и поехать домой.

    А одну игру можно проиграть любой команде. Даже посмотрите финал Олимпиады с немцами. Как там мучились. А немцы что? Конечно, с уважением к ним, но все-таки...

    Мало с каким тренером будет такая атмосфера в команде, потому что его все любят, хоть у него лицо такое не самое доброе.

    Он поворчать может, но все его любят. Я смотрю, что там так, как и у нас в сборной было. Это очень важно, когда такая атмосфера, – сказал Панарин.

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