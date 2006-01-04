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    «Авангард» подал протест на судейство в матче с «Ак Барсом»

    Теги Ак Барс Авангард судьи Виктор Гашилов КХЛ Иван Налимов Юрий Оскирко Чемпионат.com Хоккей

    «Авангард» подал официальный протест на судейство в матче с «Ак Барсом» (3:4 ОТ), сообщает «Чемпионат».

    Клуб попросил Дисциплинарный комитет КХЛ разъяснить четыре эпизода, включая удар в голову голкиперу Ивану Налимову. 

    Шайбы «Авангарда» забросили нападающий Тэйлор Бек и защитники Евгений Медведев и Вилле Покка.

    В составе «Ак Барса» отличились защитник Никита Лямкин и нападающие Роб Клинкхаммер и Владислав Кара. Победную шайбу в овертайме забросил форвард Иржи Секач. 

    Для «Авангарда» это поражение стало 3-м в 5 последних матчах. На данный момент клуб занимает второе место в Восточной конференции КХЛ с 62 очками в 47 играх сезона.

    Главными судьями матча «Ак Барс» – «Авангард» были Юрий Оскирко и Виктор Гашилов.

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