«Авангард» подал протест на судейство в матче с «Ак Барсом»

подал официальный протест на судейство в матче с «Ак Барсом» (3:4 ОТ), сообщает «Чемпионат».

Клуб попросил Дисциплинарный комитет разъяснить четыре эпизода, включая удар в голову голкиперу Ивану Налимову.

Шайбы «Авангарда» забросили нападающий Тэйлор Бек и защитники Евгений Медведев и Вилле Покка.

В составе отличились защитник Никита Лямкин и нападающие Роб Клинкхаммер и Владислав Кара. Победную шайбу в овертайме забросил форвард Иржи Секач.

Для «Авангарда» это поражение стало 3-м в 5 последних матчах. На данный момент клуб занимает второе место в Восточной конференции КХЛ с 62 очками в 47 играх сезона.

Главными судьями матча «Ак Барс» – «Авангард» были Юрий Оскирко и Виктор Гашилов.