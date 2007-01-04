Тренер молодежной сборной США: «Соперничество с Россией значит для меня очень много из-за «Чуда на льду»

Тренер молодежной сборной США Майк Хастингс поделился ожиданиями от полуфинала МЧМ-2019 против сборной России.

«Нам нужно сыграть полные 60 минут. Русские точно могут создать нам всевозможные стрессовые ситуации. Сами поглядите на их способность забивать в меньшинстве и большинстве. Еще у них есть тенденция владеть шайбой. Они ее не отдадут, пока вы не заставите их ее отдать.

Если они держат шайбу большую часть игры, то вы защищаетесь, и если вы защищаетесь, вы, вероятно, играете в проигрышный хоккей. Мы должны сами владеть шайбой. Когда мы ее отдаем, нам нужно быстро ее забирать обратно, оставаться дисциплинированными и играть в чистую игру.

Я довольно старый человек, поэтому для меня соперничество между Россией и США значит очень много из-за «Чуда на льду». Я теперь работаю с моим хорошим другом Джоном Хэррингтоном, который был в сборной на Олимпиаде в 80-м и играл под руководством Херба Брукса, так что у меня много связей с этой историей.

Мы собрались после матча со Швецией (4:5 OT) и поговорили о том, какие у нас сильные стороны и какие у нас были слабости во время этого матча. То, что мне тогда больше всего понравилось, наши лидеры - пять парней, которые играли в предыдущих чемпионатах, и парни с капитанскими литерами – стали первыми, кто подошел и сказал: «Эй, мы можем быть лучше, мы должны принимать лучшие решения». Мне кажется, что эта группа игроков делает это с тех пор», – сказал Хастингс.