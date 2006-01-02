Роман Ротенберг: «Победа на Олимпиаде – фундамент для дальнейшего развития хоккея в России»

Первый вице-президент и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги 2018 года для российского хоккея.

«Понятно, главным результатом года стала победа наших хоккеистов на Олимпийских играх в . Слава богу, команда приняла там участие, этот вопрос был, как говорится, на тоненького.

Эта победа является фундаментом для дальнейшего развития хоккея, что ведет к возрождению победных традиций. Хоккей – такой вид спорта, за которым следит вся страна, и в этом плане золото Олимпиады очень важно.

Достигнутое дает возможность двигаться в правильном направлении. Очень важно, что создана программа, которая внедряется и развивается в регионах.

Выстроена унифицированная система для сборных, что дает возможность развивать игроков, к каждому из них существует индивидуальный подход. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, идет работа с прицелом на Олимпиаду в Пекине

В много ровных матчей, работает спортивный принцип, чтобы наши игроки лучше развивались. Это ежедневная работа клубов, и чем больше будет конкуренции, тем больше будет прогресса. Соответственно, с таким девизом мы идем дальше.

Также хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, без их поддержки мы бы не выиграли Олимпиаду. Мы чувствовали, что нас поддерживала вся страна. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за этот год», – сказал Ротенберг.