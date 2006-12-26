Виталий Кравцов: «Если «Трактор» не попадет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ»

Форвард молодежной сборной России и «Трактора» Виталий Кравцов рассказал о продолжении карьеры в , где права на него принадлежат «Рейнджерс».

«Однозначно хочу попробовать себя в НХЛ. С контракт действует до лета следующего года. Если команда не выйдет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ. Но, конечно, сделаю все, чтобы помочь Челябинску попасть в Кубок Гагарина и пройти там как можно дальше.

При этом подкупает то, как следят за мной. Постоянно выходят на связь, дают какие-то рекомендации, интересуются моим мнением по разным игровым вопросам.

Даже в клубных соцсетях выкладывают статистику моих выступлений за «Трактор». Значит, я им интересен. Это особенно мотивирует попробовать себя в НХЛ», – сказал Кравцов.