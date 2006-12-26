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    Виталий Кравцов: «Если «Трактор» не попадет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ»

    Теги Трактор возможные переходы Рейнджерс НХЛ КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

    Форвард молодежной сборной России и «Трактора» Виталий Кравцов рассказал о продолжении карьеры в НХЛ, где права на него принадлежат «Рейнджерс». 

    «Однозначно хочу попробовать себя в НХЛ. С «Трактором» контракт действует до лета следующего года. Если команда не выйдет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ. Но, конечно, сделаю все, чтобы помочь Челябинску попасть в Кубок Гагарина и пройти там как можно дальше.

    При этом подкупает то, как «Рейнджерс» следят за мной. Постоянно выходят на связь, дают какие-то рекомендации, интересуются моим мнением по разным игровым вопросам.

    Даже в клубных соцсетях выкладывают статистику моих выступлений за «Трактор». Значит, я им интересен. Это особенно мотивирует попробовать себя в НХЛ», – сказал Кравцов. 

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