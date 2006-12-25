НХЛ. 600-й гол Овечкина назван лучшим в 2018 году

НХЛ назвала топ-10 лучших голов календарного года.
Лучшим признан гол Александра Овечкина в ворота «Виннипега», ставший для него 600-м в карьере в НХЛ.
10. Майк Мэтисон («Флорида»)
9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере
7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)
6. Тайлер Питлик («Даллас»)
5. Вильям Карлссон («Вегас»)
4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика с 5 бросков в ворота «Сент-Луиса»
3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере