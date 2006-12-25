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    НХЛ. 600-й гол Овечкина назван лучшим в 2018 году

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    НХЛ назвала топ-10 лучших голов календарного года.

    Лучшим признан гол Александра Овечкина в ворота «Виннипега», ставший для него 600-м в карьере в НХЛ. 

    10. Майк Мэтисон («Флорида»)

    9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)

    8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере

    7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)

    6. Тайлер Питлик («Даллас»)

    5. Вильям Карлссон («Вегас»)

    4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика с 5 бросков в ворота «Сент-Луиса»

    3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли

    2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

    1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере

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