НХЛ. 600-й гол Овечкина назван лучшим в 2018 году

НХЛ назвала топ-10 лучших голов календарного года.

Лучшим признан гол Александра Овечкина в ворота «Виннипега», ставший для него 600-м в карьере в НХЛ.

10. Майк Мэтисон («Флорида»)

9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)

8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере

7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)

6. Тайлер Питлик («Даллас»)

5. Вильям Карлссон («Вегас»)

4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика с 5 бросков в ворота «Сент-Луиса»

3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли

2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере

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