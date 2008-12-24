НХЛ. Бобровский признан второй звездой дня

подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий Джо Торнтон, который вышел на десятое место в истории лиги по числу результативных передач, сделав ассист в матче с «Аризоной» (3:4).

Вторая звезда – вратарь «Коламбуса» , отразивший все 39 бросков в матче с «Нью-Джерси» (3:0). Это второй сухой матч россиянина в сезоне.

Первой звездой дня стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи во встрече с (5:3).