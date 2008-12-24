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    НХЛ. Бобровский признан второй звездой дня

    Теги рейтинги Каролина Коламбус Сан-Хосе Сергей Бобровский Джо Торнтон НХЛ Себастьян Ахо Хоккей

    НХЛ подвела итоги очередного игрового дня. 

    Третья звезда – нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон, который вышел на десятое место в истории лиги по числу результативных передач, сделав ассист в матче с «Аризоной» (3:4). 

    Вторая звезда – вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший все 39 бросков в матче с «Нью-Джерси» (3:0). Это второй сухой матч россиянина в сезоне.

    Первой звездой дня стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи во встрече с «Бостоном» (5:3).

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