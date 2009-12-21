Контрольный матч. Молодежная сборной России против США

Во втором из трех контрольных матчей в рамках заключительного этапа подготовки к МЧМ-2019 молодежная сборная России сыграет против США.
Контрольный матч
Кэмлупс, Канада
Россия U-20 – США U-20 – 06:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вчера российская команда тренировалась в следующих сочетаниях:
Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин
Алексеев – Ольшанский, Яремчук – Шэн – Старков
Калабушкин – Волков, Муранов – Галимов – Слепец, Подколзин
Рубинчик – Валитов, Марченко – Иван Морозов – Шашков
Илья Морозов – Журавлев, Чехович – Хованов – Коваленко.