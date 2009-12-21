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    Контрольный матч. Молодежная сборной России против США

    Теги молодежная сборная России результаты молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Хоккей

    Во втором из трех контрольных матчей в рамках заключительного этапа подготовки к МЧМ-2019 молодежная сборная России сыграет против США.

    Контрольный матч

    Кэмлупс, Канада

    Россия U-20 – США U-20 – 06:00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Вчера российская команда тренировалась в следующих сочетаниях:

    Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин

    Алексеев – Ольшанский, Яремчук – Шэн – Старков

    Калабушкин – Волков, Муранов – Галимов – Слепец, Подколзин

    Рубинчик – Валитов, Марченко – Иван Морозов – Шашков

    Илья Морозов – Журавлев, Чехович – Хованов – Коваленко.

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