Роман Ротенберг: «Вся страна увидела русский хоккей во всей красе, увидела «Красную машину»

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился эмоциями после матча Россия – Финляндия (5:0) на стадионе «Зенита», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В следующем сезоне рассчитываем на подобный матч?

– Однозначно. Мы еще подведем итоги после 22-го (матч СКА – ЦСКА – прим. Sports.ru).

Я сам ожидал такой атмосферы, но она была просто фантастической. Когда больше 70 тысяч человек болеют за Россию... Россия – великая страна.

Уверен, что в будущем повторим такие мероприятия, подумаем, в каком формате.

– Матч на следующем Кубке Первого канала возможен здесь или, например, в «Лужниках»?

– Мы уже об этом думали. Есть нюансы, погодные условия. В свое время мы проводили матч на Красной площади – там было много рисков, нам повезло, был единственный солнечный день.

Вы видели, как в Северной Америке играют в воде. Это экстрим, это интересно, но травмоопасно для игроков, страдает картинка.

Сегодня она была замечательной, хочу поблагодарить Первый канал. Сегодня вся страна увидела русский хоккей во всей красе, увидела «Красную машину».

– Может, даже чаще проводить матчи на таком стадионе, чем раз-два в сезон?

– Сегодня подумали об этом. В этом плане мы максималисты, планируем новый мультифункциональный стадион в Парке Победы.

Эта игра показала, что мы можем собирать в среднем по 20 тысяч. Возможно, правильная идея проводить побольше матчей на «Газпром Арене».

Если есть спрос, почему не дать людям такой хоккейный праздник? От СКА могу сказать, что мы готовы чаще играть. Сборная тоже готова.

Финны вообще предложили весь Кубок Первого канала сыграть на «Газпром Арене».

Они были очень удивлены, потому что проект был запущен только два месяца назад.

Мы не можем об этом официально заявить, но организовать все за такое время – думаю, тоже мировой рекорд.

Качество льда, все было на высоком уровне. Всегда много технических нюансов при матчах на открытом воздухе, но команда ФХР, наши партнеры доказали, что мы можем идти на рекорды, – сказал Ротенберг.

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