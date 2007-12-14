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    Владислав Третьяк: «Россия переигрывала Швецию. Машина работала»

    Теги Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Швеции по хоккею Кубок Первого канала Чемпионат.com Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопросы после победы над командой Швеции (3:2 Б) в матче Кубка Первого канала.

    – Первые два периода получились не очень? 

    – В первом периоде надо было забивать, было два-три момента, ну а второй период, конечно…

    Ну а в третьем – нельзя удаляться. Последние четыре минуты – удаления, это очень сложно. Хорошо, что характер проявили, втроем играли против четверых.

    В принципе, для болельщиков игра была супер.

    Все, что заказывали – 0:2, проигрывали, отыгрались, показали характер.

    Но до этого не надо доводить в следующей игре, надо забивать сразу в первом периоде. 

    – Был момент, когда вы думали, что мы проиграем? 

    – Момента, когда думал «Ну все», у меня не было. Я все равно видел, что машина работала, что они не сбавляли.

    Мы же все равно их переигрывали. У них в первом периоде два броска, гол – да и все, больше ничего не было. У нас больше было, переигрывали.

    Второй немножко сбавили, а в третьем вообще не выпускали их из зоны, только все красное мелькало. Только реализации не было.

    Надо стоять на пятаке, только через добивания можно забить.

    – Итог положительный?

    – Если в том году мы проиграли первый матч, а у себя дома надо выигрывать.

    Посмотрите, как болельщики переживают, какой у них настрой.

    Ребят трудно упрекнуть, они играли, бились, катались, хотели выиграть, – заявил Третьяк.

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