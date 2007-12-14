Владислав Третьяк: «Россия переигрывала Швецию. Машина работала»

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопросы после победы над командой Швеции (3:2 Б) в матче Кубка Первого канала.

– Первые два периода получились не очень?

– В первом периоде надо было забивать, было два-три момента, ну а второй период, конечно…

Ну а в третьем – нельзя удаляться. Последние четыре минуты – удаления, это очень сложно. Хорошо, что характер проявили, втроем играли против четверых.

В принципе, для болельщиков игра была супер.

Все, что заказывали – 0:2, проигрывали, отыгрались, показали характер.

Но до этого не надо доводить в следующей игре, надо забивать сразу в первом периоде.

– Был момент, когда вы думали, что мы проиграем?

– Момента, когда думал «Ну все», у меня не было. Я все равно видел, что машина работала, что они не сбавляли.

Мы же все равно их переигрывали. У них в первом периоде два броска, гол – да и все, больше ничего не было. У нас больше было, переигрывали.

Второй немножко сбавили, а в третьем вообще не выпускали их из зоны, только все красное мелькало. Только реализации не было.

Надо стоять на пятаке, только через добивания можно забить.

– Итог положительный?

– Если в том году мы проиграли первый матч, а у себя дома надо выигрывать.

Посмотрите, как болельщики переживают, какой у них настрой.

Ребят трудно упрекнуть, они играли, бились, катались, хотели выиграть, – заявил Третьяк.