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    Роман Ротенберг: «Рейтинг финала Олимпиады показывает, что вся страна болеет за хоккей»

    Теги ФХР Сборная России по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

    Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с компанией «Норникель».

    «Мы выражаем большую благодарность нашему партнеру – компании «Норникель» – за поддержку ФХР.

    Мы постараемся реализовать наши стратегические проекты в ближайшие четыре года. Невозможно развивать хоккей без сильных партнеров.

    Мы проделали большую работу с 2015 года, чтобы популяризировать хоккей, чтобы все знали и болели за нашу сборную.

    Рейтинг финала Олимпиады показывает, что вся страна болеет за хоккей.

    Конечно, мы будем двигаться вперед. Впереди четыре года для подготовки, но это ежедневная и кропотливая работа.

    У нас девять сборных команд, и к каждому хоккеисту этих сборных у нас унифицированный подход.

    Потому что все игроки должны получать те возможности, которые мы имеем благодаря нашим партнерам. С «Норникелем» мы сможем выйти на новый уровень», – сказал Ротенберг.

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