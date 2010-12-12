Роман Ротенберг: «Рейтинг финала Олимпиады показывает, что вся страна болеет за хоккей»

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с компанией «Норникель».

«Мы выражаем большую благодарность нашему партнеру – компании «Норникель» – за поддержку ФХР.

Мы постараемся реализовать наши стратегические проекты в ближайшие четыре года. Невозможно развивать хоккей без сильных партнеров.

Мы проделали большую работу с 2015 года, чтобы популяризировать хоккей, чтобы все знали и болели за нашу сборную.

Рейтинг финала Олимпиады показывает, что вся страна болеет за хоккей.

Конечно, мы будем двигаться вперед. Впереди четыре года для подготовки, но это ежедневная и кропотливая работа.

У нас девять сборных команд, и к каждому хоккеисту этих сборных у нас унифицированный подход.

Потому что все игроки должны получать те возможности, которые мы имеем благодаря нашим партнерам. С «Норникелем» мы сможем выйти на новый уровень», – сказал Ротенберг.