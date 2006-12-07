Артемий Панарин: «Смотрел интервью Максима Галкина, и он правильно сказал. Деньги – это свобода»

Нападающий «Коламбуса» поделился размышлениями о новом контракте и деньгах.

– Несколько вопросов о будущем контракте. Почему у вас новый раунд переговоров с именно в январе?

– Да просто сейчас хочу в хоккей поиграть.

Я был категоричен летом. Но сейчас не так категоричен. Поэтому поговорим в январе.

– Радуют новости, что активно претендует на Панарина? Это ведь так приятно, когда клуб сделал ошибку, обменяв топ-игрока в «Коламбус» – и теперь хочет ее исправить.

– Это так приятно! Бомба! А что, об этом пишут? В твиттере? А что говорит Стэн?

– Генменеджер «Блэкхокс» уже расчищает платежку под Панарина.

– Ну не знаю. Посмотрим. Тут нечего добавить. Но приятно, что так люди говорят.

– Панарин стоит 10-11 миллионов долларов в год. Так считают эксперты. О чем вы думаете, когда такие цифры всплывают в голове? Как вот герой Деревянко в «Домашнем аресте» заходит в подвал, а там – гора долларов.

– Да, смотрел! Это немного не та гора. Это деньги налогоплательщиков. А я не такой, а я не такой.

Деньги – это не ерунда. Все хотят хорошо жить. Помню, как я в детстве ходил и мечтал о хорошей машине. Это рождало голод, и я шел к своей цели.

Не за деньгами гнался. А то обо мне скажут: «Меркантильная собака!».

Но вообще смотрел интервью Максима Галкина, и он правильно сказал. Деньги – это свобода. Ты не зависишь ни от кого. Можешь жить, где угодно. Не надо никому лизать задницу.

Очень жаль таких людей, кто так вынужден делать, если начальник выше них. Много детей, а зарплаты не хватает. Или со здоровьем проблемы. Это очень тяжело.

Так вот, деньги позволяют тебе не зависеть ни от кого.

– Как вы относитесь к забастовке ?

– Вообще пацан – красавец! Глубоко не знаю историю его переговоров.

Но он – молодец, что ждал и не сдавался. Это было похоже на то, как две машины летят лоб в лоб. И кто первым дернется. У меня такой ситуации не было.

Но кажется, я бы тоже так спокойно мог зарубиться. А что? Нюландер покайфовал у себя в Швеции. Пришел в хорошую команду на солидные деньги. И доказал, что у него есть яйца, – заявил Панарин.