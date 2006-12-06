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    Форвард «Трактора» Кравцов получил травму. Завтра начинается подготовка к МЧМ

    Теги Трактор молодежная сборная России травмы КХЛ Барыс Мэтт Фрэттин Виталий Кравцов Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:3).

    На последней минуте основного времени игры хоккеист столкнулся с нападающим Мэттом Фрэттином.

    18-летний форвард смог покинуть лед только при помощи партнеров. Характер повреждения на данный момент неизвестен.

    В нынешнем сезоне Кравцов набрал 17 (6+11) очков в 34 играх.

    Завтра, 7 декабря, начинается сбор молодежной сборной России перед молодежным чемпионатом мира. Кравцов вошел в расширенный состав команды.

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