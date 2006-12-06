Форвард «Трактора» Кравцов получил травму. Завтра начинается подготовка к МЧМ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата с «Барысом» (1:3).

На последней минуте основного времени игры хоккеист столкнулся с нападающим .

18-летний форвард смог покинуть лед только при помощи партнеров. Характер повреждения на данный момент неизвестен.

В нынешнем сезоне Кравцов набрал 17 (6+11) очков в 34 играх.

Завтра, 7 декабря, начинается сбор молодежной сборной России перед молодежным чемпионатом мира. Кравцов вошел в расширенный состав команды.