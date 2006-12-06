Форвард «Трактора» Кравцов получил травму. Завтра начинается подготовка к МЧМ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:3).
На последней минуте основного времени игры хоккеист столкнулся с нападающим Мэттом Фрэттином.
18-летний форвард смог покинуть лед только при помощи партнеров. Характер повреждения на данный момент неизвестен.
В нынешнем сезоне Кравцов набрал 17 (6+11) очков в 34 играх.
Завтра, 7 декабря, начинается сбор молодежной сборной России перед молодежным чемпионатом мира. Кравцов вошел в расширенный состав команды.