Еременко, Бирюков, Шипачев и Афанасьев – лучшие игроки 12-й недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов двенадцатой недели турнира в четырех номинациях.

Александр Еременко из московского стал лучшим вратарем. Он выиграл два домашних матча против «Йокерита» (2:0) и «Слована» (3:0), сделав два шатаута. Продолжительность его сухой серии на данный момент составляет 119 минуты и 57 секунд.

Лучшим защитником признан игрок «Магнитки» . Он выиграл с командой три матча из трех и набрал 3 (1+2) очка с общим показателем полезности «+2». Всего на неделе он провел 5 силовых приемов и нанес один бросок по воротам. В матче с «Авангардом» Бирюков стал первым игроком в КХЛ, проведшим 700 матчей в лиге.

Форвард московского «Динамо» назван лучшим нападающим. На его счету 6 (2+4) очков в трех матчах (лучший результат среди нападающих недели). Шипачев поучаствовал в 6 из 8 шайб своей команды на прошедшей неделе и поднялся на третьей место в списке бомбардиров сезона. Нападающий не завершил ни одного из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3», нанес 8 бросков по воротам, провел 3 силовых приема и заработал два удаления для своей команды.

Лучшим новичком стал защитник Максим Афанасьев. Он одержал с командой одну победу в двух матчах и набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+3». Афанасьев проводил на льду в среднем чуть больше 16 минут, заблокировал два броска и нанес четыре броска по воротам соперника.