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    «Монреаль» – «Вашингтон». Орлов подрался с Доми

    Теги драки Монреаль Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Макс Доми Хоккей

    Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подрался с форвардом «Монреаля» Максом Доми в сегодняшнем матче между командами. 

    Игроки сбросили краги в конце второго периода у скамейки «Канадиенс». В итоге до вмешательства лайнсменов оба по разу упали на лед.

    По данным портала HockeyFights, для Орлова эта драка стала 2-й в НХЛ, для Доми (сына известного тафгая Тая Доми) – 8-й. 

    Всего Орлов провел в этом матче 23 минуты 40 секунд (2:52 – в меньшинстве, полезность «0») и сделал 2 голевые передачи. 

    Также на его счету 1 силовой прием, 1 блок-шот, а статистика потерь и перехватов – 2:2. 

    С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь

    Напомним, что матч завершился победой «Кэпиталс» – 5:4 ОТ. 

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