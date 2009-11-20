«Монреаль» – «Вашингтон». Орлов подрался с Доми

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подрался с форвардом «Монреаля» Максом Доми в сегодняшнем матче между командами.

Игроки сбросили краги в конце второго периода у скамейки «Канадиенс». В итоге до вмешательства лайнсменов оба по разу упали на лед.

По данным портала HockeyFights, для Орлова эта драка стала 2-й в НХЛ, для Доми (сына известного тафгая Тая Доми) – 8-й.

Всего Орлов провел в этом матче 23 минуты 40 секунд (2:52 – в меньшинстве, полезность «0») и сделал 2 голевые передачи.

Также на его счету 1 силовой прием, 1 блок-шот, а статистика потерь и перехватов – 2:2.

С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.

Напомним, что матч завершился победой «Кэпиталс» – 5:4 ОТ.